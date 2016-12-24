На Рівненщині в пожежі загинули двоє діток

Ще одного хлопчика госпіталізовано у важкому стані

Інформація про пожежу надійшла сьогодні, 24 грудня, о 12:35 до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» від сільського голови села Великі Озери Дубровицького району. Займання сталося у приватному житловому будинку. Місцеві мешканці після ліквідації пожежі на згарищі виявили тіла двох дітей (дівчинки 2011 року народження та хлопчика 2013 року народження). Ще одного хлопчика, 2012 року народження, госпіталізували у важкому стані в Дубровицьку центральну районну лікарню.

Пожежно-рятувального підрозділу на місце пожежі не викликали. Унаслідок пожежі згорів дерев’яний житловий будинок.

Наразі на місці пожежі працює оперативна група Дубровицького районного сектору ГУ ДСНС області та правоохоронці, – повідомили в ГУ ДСНС України у Рівненській області.