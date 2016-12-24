На Львівщині патрульні допомогли іноземцеві з гіпотонічним кризом

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова

Сьогодні близько 9-ї години ранку до посту неподалік Стрия, виїхавши на зустрічну смугу, під’їхав і різко зупинився автомобіль Lexux. З автомобіля ніхто не вийшов. Патрульні взводу обслуговування доріг державного значення підійшли до автомобіля і побачили там чоловіка, в якого було дуже бліде лице. Чоловік був тверезим, проте в нього тремтіли руки і спостерігалася сильна слабкість. Патрульні негайно часу викликали швидку допомогу. Чоловіка, який виявився громадянином Молдови, забрали до Стрийської районної лікарні з попереднім діагнозом «вегетосудинна дистонія гіпотонічного типу». Іноземець сказав, що коли побачив патрульних, сподівався, що йому допоможуть, тому й зупинився.