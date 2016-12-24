На Львівщині п’яний водій заснув за кермом і спричинив ДТП (фото)

ДТП сталася вчора близько шостої години вечора неподалік міста Броди на автодорозі Київ-Чоп

ВАЗ 2107 та зіштовхнувся з вантажівкою DAF, – повідомила Патрульна поліція Львова. З’ясувалося, що водій легковика заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу. Водій вантажівки розповів, що ледве ухилився від лобового зіткнення, тому вдалося уникнути гірших наслідків ДТП. Волій ВАЗу перевірили на стан сп’яніння. Результат – 1,95 проміле. На нього склали протоколи за скоєну дорожньо-транспортну пригоду та керування в нетверезому стані.