Мечислав Мокшицький привітав римо-католиків із прийдешнім Різдвом Христовим

Митрополит львівський архієпископ Мечислав Мокшицький із нагоди урочистості Різдва Христового закликав до віри та молитви

«У цей особливий, святий вечір знову затримуємося і розважаємо час Божої благодаті і милості, яка проявилася у народженні Ісуса Христа – Бога від Бога, Світла від Світла, Єдинородного Божого Сина.

«Слово стало тілом, і оселилося між нами». Ісус, як звичайна людина, увійшов у наш світ, у наші людські справи, турботи, радості і страждання. Прийшов на землю два тисячоліття тому, щоб з нами поділитися своїм Божеством. Але й тепер Він прагне увійти і оселитися в кожній людині, в кожному людському серці.

У світлі цієї правди бажаю кожному з Вас: відкрийте двері Ваших серць Христові! З Ним увійде до них мир, ясність, радість, надія, спасіння і життя», – йдеться у привітанні, розміщеному на сайті rkc.lviv.ua.

«На порозі Нового 2017 Року хочу просити для усіх нас заступництва Богородиці Діви Марії. Цей рік особливий, ювілейний, проголошений у Римсько-Католицькій Церкві в Україні Роком Фатімським. Адже 100 років тому Марія об’явилася дітям-пастушкам у Фатімі. Прийшла, щоб закликати людей до віри, молитви, покаяння і миру.

В тому часі папа Бенедикт XV закликав пророчими словами, які нехай зворушать кожне серце мешканця України, спрагле миру. Він писав так: «Нам потрібно, більше ніж коли б то не було, в цей жахливий час послати прохання до Великої Богоматері від її найвідданіших дітей. До Марії, Матері милосердя, всемогутньої у Своїй милості. Нехай здіймаються молитви люблячих і відданих Їй з усіх куточків землі — з величних храмів і маленьких каплиць, з королівських палаців і садиб багатіїв, так само як з хатинок бідняків — звідусіль, де тільки знаходить притулок віруюча душа, з просякнутих кров`ю рівнин і морів. Нехай долинуть до Неї моторошні крики дружин і матерів, стогони безневинних крихіток, зітхання кожного щирого серця: щоб Її ніжність і блаженна турбота зійшли на нас і мир, про який ми просимо, запанував в нашому страждальному світі».

Нехай, отже, наша молитва до Божої Матері принесе нам гідне і праведне життя у мирі, любові і Божій благодаті!

Христос рождається!

Славімо Його!» – додав митрополит Мечислав Мокшицький.