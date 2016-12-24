Львів попрощався з Героєм АТО Всеволодом Ратушним

Сьогодні, 24 грудня, на Личаківському кладовищі поховали Героя Всеволода Ратушного

Воїн загинув під час виконання бойового завдання в зоні бойових дій на Донбасі, районі Попасної.

Чин похорону відбувся у Гарнізонному храмі.

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин та депутатський корпус ради висловили щирі співчуття рідним, близьким та знайомим.

Всеволод Валерійович Ратушний народився 30 вересня 1969 року у місті Львові. Навчався в Львівському лісотехнічному інституті, на механічному факультеті. Строкову службу проходив з 1987 до 1989 року. Був призваний на військову службу за контрактом 30 березня 2016 року. Проходив службу у 24-й бригаді на посаді командира відділення. Загинув 20 грудня 2016 року при виконання бойового завдання в зоні проведення антитерористичної операції в районі Попасної. У військового залишилася 70-річна мати.