Гандбольна «Галичанка» завершує рік лідером жіночої Суперліги

23-24 грудня львівська «Галичанка» зіграла з київським «Спартаком» у рамках другого кола першого етапу чемпіонату України жіночої гандбольної Суперліги сезону 2016/2017 рр.

В обох матчах підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко святкували переконливу перемогу – 31:14 та 34:18.

Другий тренер команди Анжела Савченко підбила підсумок цих ігор: «У першій грі найрезультативнішою у нашій команді була Олеся Парандій, на рахунку якої сім закинутих м’ячів. А у другому матчі найбільше забили Наталія Стрюкова та Вікторія Сідлецька – по шість голів, а також Мар’яна Маркевич – чотири голи.

Грали з хорошим настроєм, всі виходили на майданчик, до того ж кожна гравчиня розписалася у воротах суперниць.

Це були останні ігри в цьому році, ми набрали максимум очок з можливих, тому задоволені. Своє лідерство у Суперлізі ми закріпили».

Підготувала Наталія Васьо