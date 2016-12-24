Бібліотека «Львівської політехніки» передасть книги радянського періоду музею «Територія терору»

26 грудня о 12.00 у приміщенні науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» відбудеться передача списаних і дублікатних видань радянського періоду з обмінно-резервного фонду бібліотеки у Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору».

Передані книги використають для створення експозиції Меморіального музейного комплексу «Територія Терору» на просп. В. Чорновола, 45 г у м. Львові. Працівники музею використовуватимуть їх для наукових досліджень радянського тоталітаризму.

Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська Політехніка» планує передати музею кілька сотень книг.

На заході буде присутнє керівництво музею «Територія Терору» та бібліотеки.