25 грудня святкують Різдво Христове християни західного обряду

Християни західного обряду святкують народження Ісуса

За біблійними переказами, цієї ночі Діва Марія у Віфлеємі народила Ісуса Христа – Божого Сина. Про Його народження пастухів сповістили ангели. Пізніше до Віфлеєму привітати нового Царя прийшли волхви-мудреці зі Сходу, які знали про появу Месії з легенд. Дорогу до міста їм вказала яскрава зірка. Народження Ісуса Христа відкрило можливість для спасіння душі та вічного життя для кожного християнина.

Різдво в ніч з 24 на 25 грудня святкують Римсько-Католицька Церква, більшість протестантських церков, а також частина православних, включаючи Константинопольську (крім Афону), Антіохійську, Александрійську, Кіпрську, Болгарську, Румунську, Албанську та Грецьку церкви.

У ніч із 24 на 25 грудня в римо-католицьких храмах України відбуваються урочисті богослужіння. Головна церемонія проходить у Ватиканському соборі Святого Петра. Цю службу, яку транслюють телевізійні канали світу, очолює Папа Римський.

24 грудня католики латинської традиції та інші християни, які керуються Григоріанським та Новоюліанським календарями, мають Святу Вечерю. Святий вечір – це останній день чотиритижневого посту, який передує Різдву.

Увечері 24 грудня, коли загоряється перша зірка, що колись вказала дорогу мудрецям до новонародженого дитяти, родини збираються за святковим столом.

На скатертину обіднього столу іноді кладуть декілька джгутів сіна як нагадування про Віфлеємські ясла. Крім куті, на столі обов’язково стоять 12 страв. Римсько-Католицька Церква не наказує, щоб вечеря була пісною, проте це вже стало традиційним для України. На завершення Святвечора співають колядки та йдуть до храму на святкову різдвяну Месу.

Вечерю 24 грудня називають вігілійною. Вігілія з латинської означає чування.

Облатка (польською мовою «оплатек») – це прісний хліб, яким під час вігілійної вечері діляться її учасники. Відбувається це так: із появою вечірньої зірки вся родина збирається довкола святкового столу. При світлі свічок усі співають колядку, моляться перед їжею, голова родини складає усім святкові побажання. Після цього члени родини складають побажання один одному. При цьому один в одного відломлюють шматочок облатки. Взаємне ділення хлібом є виразом примирення та любові.

За святковим столом залишають одне вільне місце. На тарілку кладуть облатку. В цьому жесті можна побачити зв’язок з очікуванням Месії під час пасхального седеру в юдеїв. Кожен дім маж бути готовим прийняти Месію до себе. Тож це вільне місце є також приготованим для якогось гостя – бідного, сироти. Приймаючи їх за стіл, згідно зі словами Ісуса, приймаємо до себе самого Христа.