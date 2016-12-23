Хто з пенсіонерів у грудні отримає дві пенсії

Із 11,7млн пенсіонерів у грудні 2016 року подвійну пенсію виплатять 5,4 мільйона

Зазвичай пенсії в Україні виплачують щомісяця у період з 4 по 25 число. І кожен пенсіонер знає конкретну дату, коли може розраховувати на отримання пенсійної виплати.

Оскільки на січень припадає багато святкових вихідних днів (Новий рік, Різдво), коли банківські установи й поштові відділення не працюватимуть, уряд вирішив частину пенсій за січень виплатити у грудні.

Пенсіонерам, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 4 по 15 січня 2017 р. включно, пенсію на їхній банківський рахунок зарахують у період з 27 по 29 грудня, – повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

Пенсіонерам, які отримують пенсію через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 4 по 10 січня 2017 р. включно, пенсію виплачуватимуть, починаючи з 27 грудня.

Пенсіонери, які з різних причин не зможуть отримати пенсію за січень 2017 року на поштових відділеннях в останні дні грудня, зможуть отримати її на початку січня, починаючи з 5 січня.

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А ось пенсіонери, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 16 по 25 січня або через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 11 по 25 січня, мають ретельно розрахувати свої витрати до свят, бо їм пенсію за січень у грудні не виплачуватимуть. Її вони отримають у звичайному режимі в установлені дати виплати.

Із загальної чисельності пенсіонерів (11,7 млн) у грудні 2016 року буде виплачено пенсії за січень 2017 року 5,4 млн пенсіонерів: 3,7 млн пенсіонерів – через банківські установи та 1,7 млн пенсіонерів – через поштові відділення.

На виплату пенсій за січень 2017 року Пенсійний фонд спрямує у грудні 2016 року 10,4 млрд. грн. Це фінансування здійснюють у межах затвердженого бюджету Пенсійного фонду на 2016 рік.

Загальна потреба на виплату пенсій за січень 2017 року становить 22,1 млрд. грн.