В Україні можуть запровадити тотальні пільги на ввезення старих автомобілів

У Верховній Раді зареєстровано новий законопроект №5562, який передбачає внесення змін до перехідних положень Податкового кодексу “для формування цивілізованого ринку старих автомобілів”, пише UBR.

Основних новацій, які просувають народні депутати, декілька. По-перше, це продовження терміну дії пільгових акцизів, запроваджених у серпні 2016-го на два роки, ще на два роки – до 2020-го.

По-друге, зняття обмежень за списком авто, на які поширюються пільги. Зараз розмитнити дешевше можна тільки машини, вироблені 2010 року і пізніше. У новому ж законопроекті пропонується цю норму вилучити – в такому випадку пільгові акцизи діятимуть і для старих іномарок.

Так само радикально – повністю викреслити – депутати пропонують вчинити з іншими обмеженнями за пільговими акцизами (можливість завозити лише одне авто, заборона на продаж протягом року).

У пояснювальній записці зазначено, що, за даними Auroconsulting, рівень “автомобілізації” в Україні поки що вкрай низький – на 1 тис. населення припадає в 2,5 раза менше машин, ніж навіть у Східній Європі. Щоб наздогнати середньоєвропейські показники, Україні потрібно мати ще 12 млн авто, підрахували нардепи. При цьому чверть вітчизняного автопарку давно застаріла – майже 2 млн машин відсвяткували 25-річчя. Нових же авто в Україні продається не так багато – цього року їх реалізують близько 60 тис., наступного, за прогнозами голови ВААІД Олега Назаренка, 90-100 тис.

Щоб прискорити оновлення автопарку, депутати і пропонують зняти обмеження для старих іномарок. Вони також уточнюють, що будь-які заборони тільки породжують нові корупційні схеми. Тільки з серпня, коли почали діяти пільгові акцизи, виявлено 39 реєстраційних операцій з порушеннями, зазначається в пояснювальній записці.

За даними народних обранців, в Україні щорічно перереєстровується 400 тис. авто, що свідчить про високий попит на старий транспорт. Тож, запевняють нардепи, якщо зняти всі обмеження, бюджет не тільки не втратить, а ще й заробить. Тільки за час дії пільгового акцизу до України ввезли понад 11 тис. б/в іномарок, сплативши понад 600 млн грн податків. Тож давши більше бонусів українським водіям, держава має можливість отримати додатково 1,7 млрд грн вже наступного року, підрахували автори законопроекту.