Ukrainian Business Marathon уперше проведуть у Львові

18-19 лютого 2017 року в комплексі «Арена Львів» відбудеться Ukrainian Business Marathon за участю топових експертів у бізнес-індустрії

Ukrainian Business Marathon проводитимуть у Львові вперше. Це – бізнес-подія нового формату, яка надасть можливість власникам бізнесу, підприємцям, топ-менеджерам, інвесторам, стартаперам та іншим учасникам перейняти столітній досвід провідних експертів у бізнес-сфері та вдосконалити власну справу.

Програма заходу складається із шести секторів – «Психологія», «Продукт», «Фінансове управління і планування», «Маркетинг і продажі», «Бізнес-процеси. Автоматизація» та «Команда».

«14 топових спікерів, cеред яких Микола Сапсан, Ігор Граф, Анна Ткаченко, Євген Василенко та Володимир Поліщук, розберуть Ваш бізнес до атомів та нададуть результативні практичні поради», – обіцяють організатори.

Унікальним елементом марафону є бізнес-гра, протягом якої учасники зможуть на практиці проявити свої бізнес-навички, вдосконалити їх і в нагороду отримати цінні призи, серед яких путівки на подорож за кордон.

За словами організаторів, місія UBM – розвиток підприємницької діяльності в Україні через створення умов для найбільш продуктивного обміну досвідом з передовими експертами в основних галузях бізнесу. Ціль UBM – створити бізснес-подію такого формату і якості, щоб 100% учасників поставили оцінку події 10 балів з 10.