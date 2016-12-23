У Старосамбірському районі реконструювали приміщення школи

Завершено реалізацію чергового проекту в Старосамбірському районі: за кошти державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) реконструйовано будівлю загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ст. у с. Нове Місто.

Про це повідомили в департаменті економічної політики облдержадміністрації.

За словами директора департаменту Романа Филипіва, з державного фонду регіонального розвитку було профінансовано 2 млн 873 тис грн, а з місцевого бюджету – 752,9 тис грн.

Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ст. в с. Нове Місто збудована 1981 року, розрахована на 600 учнів. Нині тут навчається 154 учні. Відтепер їх кількість збільшиться, оскільки до школи планують забезпечити довезення дітей із прилеглих навколишніх сіл.

За час експлуатації в школі не проводили капітальних ремонтів, тому будівля потребувала негайної реконструкції.

«Завдяки проведеній реконструкції встановлено 180 нових вікон, перекрито 1850 кв м даху, утеплено та пофарбовано фасад школи, – розповів Роман Филипів. – Під час проведення ремонтно-будівельних робіт на об’єкті використано новітні екологічні будівельні матеріали, запроваджено енергозберігаючі технології».

Роботи виконувало ПП «Будпрайм», заявником проекту виступала Новоміська сільська рада.

Нагадаємо, в області за кошт державного фонду регіонального розвитку у 2016 році реалізують 80 проектів на суму 222,5 млн грн.