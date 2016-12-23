У Пустомитах аферисти ошукали літню жінку на 21 000 гривень

Аби заволодіти коштами 78-річної місцевої мешканки, зловмисники розіграли справжню виставу

У заяві, з якою пенсіонерка звернулася до Пустомитівського відділення поліції, йдеться про те, що 21 грудня до потерпілої на ринку в місті Пустомити підійшла молода жінка. Вона попросила стареньку придбати предмети одягу в одного із продавців і дала їй тисячу гривень. При цьому пояснила, що сама не може придбати товар оскільки торгує на тому ж базарі.

Після того, як заявниця виконала прохання, жінка повідомила, що взагалі хотіла б викупити усю партію товару. Однак, потрібної суми коштів при собі немає. Довірлива пенсіонерка розповіла аферистці, що вдома має заощадження і мешкає неподалік ринку.

Спокусившись обіцяною винагородою, потерпіла запросила нову знайому до себе. Взявши 21 000 гривень, вони попрямували убік базару. Та коли дійшли до нього, старенька виявила, що молодиця кудись зникла разом із її грошима. Не було на місці й продавця «ходового» товару.

Зараз правоохоронці встановлюють особи зловмисників, проводять необхідні слідчі дії.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). За скоєння цього злочину передбачене покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.