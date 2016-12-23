У Львові затримали «рекордно п’яного» водія (відео)

Водій зізнався, що нетверезий, і пив спиртне ще до перевірки на пристрої драгер

Сьогодні близько першої години ночі на вулиці Патона інспектори помітили автомобіль Mercedes-Benz W124, у якого був несправний лівий задній габарит. Коли транспортний засіб зупинили у водій сказав, що знає про непрацюючий габарит. Коли в нього попросили пред’явити документи, чоловік одразу зізнався, що перебуває стані алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти перевірку на пристрої драгер, однак ще до тесту почав вживати алкоголь. Коли його перевірили на стан сп’яніння, результат показав 4,75 проміле. Як зауважили в Патрульній поліції Львова, це новий антирекорд для Львова.

На чоловіка склали протокол за керування автомобілем у нетверезому стані та винесли постанову за несправний габарит.