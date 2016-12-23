У Львові п’яний водій та пасажир чинили опір під час затримання і зірвали нагрудну камеру з патрульного (фото, відео)

Нетверезий водій отримав протокол за дрібне хуліганство, а його пасажирові загрожує відповідальність за опір працівникам поліції

Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Учора, близько 22.00, на службу 102 надійшов виклик про автомобіль ВАЗ, водій якого перебуває в стані алкогольного сп’яніння та рухається вулицею Пекарською.

Інспектори зупинили транспортний засіб для перевірки. За кермом був чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння, він відмовився пред’явити документи. Тому я запросили у відділення поліції, щоб з’ясувати його особу.

Чоловік почав себе агресивно поводити, вживав нецензурну лексику і не припиняв вчиняти неправомірні дії, попри попередження про застосування кайданок та адмінвідповідальність.

Його пасажир намагався завадити патрульним затримати друга і забрати його у відділ поліції. Він зірвав в патрульних нагрудну камеру та згодом кинув її на асфальт, аби розбити.

Під час затримання чоловіки чинили опір. Втім їх затримали та доставили до Личаківського відділу поліції, де на водія склали протокол за хуліганство, керування транспортним засобом напідпитку та постанову за відсутність документів. Його колезі загрожує кримінальна відповідальність за опір працівникам поліції. Інспектори передали справу слідчим.