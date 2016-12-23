У Червонограді спіймали злодія, котрий обікрав комп’ютерний магазин

Працівники Червоноградського відділу поліції оперативно затримали злодія

У Червоноградський відділ поліції 22 грудня вночі надійшло повідомлення про крадіжку з місцевого магазина, у якому продається комп’ютерна техніка.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, з магазину було викрадено два планшети та картриджі до лазерних принтерів. Також з’ясували, що до скоєння крадіжки причетний 25-річний раніше судимий місцевий мешканець. Речові докази (викрадені речі) правоохоронці у зловмисника вилучили.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває досудове розслідування.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.