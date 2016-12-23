У центрі Львова виявили термометри на зупинці громадського транспорту

Невідомі залишили на зупинці 5 медичних термометрів

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області. 23 грудня о 02:28 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м. Львові на просп. Свободи, 1/3 на зупинці громадського транспорту виявили 5 медичних термометрів. Із них 3 термометри були пошкоджені.

Відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту проводило роботи з демеркуризації на площі 3 кв. м, пошкоджені термометри передали у відділ ЦЗН Львівської міської ради для зберігання та подальшої утилізації.