Синютка – у ТОП-5 наймедійніших голів ОДА в Україні

За результатами моніторингу ЗМІ, який провів проект «Медіатека», очільник Львівської ОДА посів четверте місце серед своїх колег за рівнем медійності

Четверте місце серед голів ОДА 24 областей України посів голова Львівської ОДА Олег Синютка. Про нього згадували в медіаполі 4073 разів. Більшу згадуваність серед голів ОДА мають голови Закарпатської ОДА Геннадій Москаль (7586 згадок), Тернопільської ОДА Степан Барна (6428 згадок) і Луганської ОДА — Юрій Гарбуз (6330). Олега Синютку згадали в інформаційних повідомленнях 4073 рази. Ім’я Синютка активно з’являється не лише в локальних, а й у всеукраїнських інтернет-виданнях.

Зазначимо, найбільше число згадуваності в медіа має голова КМДА Віталій Кличко — 15 538 інформаційних повідомлень.

Сервіс «Медіатека» (promo.mediateka.com.ua) спеціалізується на моніторингу та аналізу ЗМІ, надання адаптованих IT-рішень для створення персональної бази інформації онлайн- і офлайн-джерел, а також моніторингу та аналізі всіх типів соціальних медіа. Серед партнерів компанії — комерційні компанії, Кабінет Міністрів України, інтернет-видання «Телекритика» та багато інших.

Працівники проекту систематично проводять моніторинг інформаційного поля щодо згадуваності різних знакових подій і аналізують передумови її збільшення (наприклад, теоретичного повернення Криму, надання Україні безвізового режиму), політиків (Петра Порошенка, Міхеїла Саакашвілі, Надії Савченко) та найбільших гравців різних комерційних ринків.

19 грудня аналітики проекту опублікували на своїй сторінці в «Facebook» (facebook.com/medialib.com.ua) дослідження згадуваності очільників ОДА за 2016 рік.

Довідка: Результати сформовано з використанням системи моніторингу медіа «Медіатека», було досліджено понад 13 млн. повідомлень, з них 1,5% — стенограми ТБ, 0,7% — стенограми радіо, 2% — матеріали друкованих ЗМІ, 15,6% — повідомлення Facebook, решта — сайти онлайн-видань та інформагентств.

Денис Старостін, проект «Медіатека»