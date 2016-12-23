Прикордонники виявили зброю у пункті пропуску «Грушів» (фото)

Учора прикордонники Львівського загону вилучили зброю в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Грушів»

Як повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону, під час огляду автомобіля «Фіат» на виїзд з Україну прикордонники виявили мисливську гладкоствольну рушницю ЕЖ-17, калібр-16 мм. Її перевозив 46-річний громадянин України, приховавши на задньому сидінні авто загорнувши зброю в ковдру.

Про цей факт поінформували співробітників Національної поліції.

Протягом 2016 року прикордонники Львівського загону виявили майже 200 одиниць зброї та понад 200 набоїв.