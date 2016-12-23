П’яний чоловік підстрелив односельчанина на Львівщині

Зловмисника затримали працівники Буського відділення поліції

У Буське відділення поліції 22 грудня о 23.00 надійшло повідомлення від чергового лікаря медицини катастроф. Медик розповів, що до них з вогнепальним пораненням правого стегна доправили 27-річного мешканця одного з сіл району.

Як з’ясували становили правоохоронці, у потерпілого з власної мисливської рушниці «Форт» стріляв його 40-річний односельчанин.

«Зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, взяв рушницю, вийшов з нею на вулицю та здійснив кілька пострілів: один у повітря, один у колесо автомобіля ВАЗ-2102, що стояв на узбіччі, а ще одним пострілом влучив у ногу односельчанину», – розповів в.о. начальника Буського відділення поліції підполковник поліції Мар’ян Їжак.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування. Зброю правоохоронці вилучили та скерували на експертизу.

Чоловіка затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.