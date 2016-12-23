На Львівщині згоріло 4 тонни сіна

Вогнеборці ліквідували займання в господарській будівлі

22 грудня о 13:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Струтин Золочівського району. Займання сталося в цегляній господарській будівлі розміром 18×6 м.

На місце події скерували пожежно-рятувальні відділення ДПРЧ-13 м. Золочів.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, пожежу локалізували о 14:18, повністю ліквідували о 15:45. Вогнем знищено дах на площі 108 кв. м, перекриття на площі 30 кв.м, речі домашнього вжитку на площі 20 кв.м, 4 т сіна.

Вогнеборцям вдалося врятувати 2 будівлі. До ліквідації займання залучалось 2 одиниці спецтехніки та 7 осіб.

Постраждалих унаслідок пожежі немає. Причину виникнення займання встановлюють.