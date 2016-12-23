На Львівщині ліквідували групу торговців амфетамінами (ФОТО)

Діяльність організованої злочинної групи, що спеціалізувалася на виготовленні та збуті амфетаміну припинила на Львівщині Служба безпеки України

Необхідні прекурсори для синтезу амфетаміну зловмисники замовляли через інтернет-сервіси в інших регіонах України. Про це Служба безпеки України повідомляє на своїй facebook-сторінці.

Оперативники спецслужби виявили у Львові нарколабораторію, де вилучили «готову продукцію», хімічні сполуки і лабораторне обладнання для виготовлення психотропів, а також 42 тисячі гривень готівки.

Також співробітники СБУ ліквідували мережу збуту наркотиків у Львові й інших обласних центрах.

Загалом у зловмисників вилучено близько кілограма амфетаміну вартістю понад 300 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 305 та ст. 307 Кримінального кодексу України. Трьох наркоторгівців затримано згідно зі ст. 208 КПК. Слідчі дії тривають.