МОЗ впроваджує унікальний електронний сервіс

Представники МОЗ, державних і громадських організацій та учасники публічної ініціативи з електронізації сфери охорони здоров’я підписали другий Меморандум щодо співпраці у створенні системи E-Health в Україні.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

“У нас є дуже чітка мета – якомога скоріше розпочати реформу системи охорони здоров’я. Ми хочемо розпочати реформу одразу з E-Health, тому що усвідомлюємо, що будь-який компроміс між онлайн і папером закінчується перемогою паперу. І ми будемо робити все для того, щоб реформа почалася одразу онлайн. Ми підписуємо другий технічний меморандум щодо розвитку E-Health у нашій країні. Це документ, який показує, який конкретно продукт ми хочемо зробити, аби розпочати реформу охорони здоров’я і які строки виконання цього документа”, – зазначив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

За його словами, до ініціативної групи з розробки першого електронного сервісу E-Health в Україні входять понад 120 осіб, серед яких є експерти, лікарі та фахівці з IT.

“Ми створили своє рішення, яке є кращим і випереджає багато рішень у світі. В описі вимог до продукту досить детально прописано взаємодію пацієнтів, лікарів з МОЗ та адміністративна інформація, яка необхідна, щоб на практиці розпочати реформу”, – зазначив заступник глави АП Дмитро Шимків.

Натомість, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила: “Ми знаємо, що велика частина корупційних схем – це людський фактор. Коли буде електронна система надання, фінансування і контролю якості послуг, його можна буде уникнути. Це буде перший крок, а згодом буде побудована глобальна система E-Health у системі охорони здоров’я”.