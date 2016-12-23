Львів’яни затримали квартирного злодія на місці злочину (відео)

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова

Учора близько 11-ї ранку до патрульних надійшов виклик на вулицю Наукову. Люди помітили, що двері в квартиру сусідів зламані. Оцінивши ситуацію, вони затримали злодія. Під час спілкування з поліцейськими 47-річний чоловік зізнався, що потрапив у житло незаконним шляхом і хотів обікрасти квартиру. Він уже раніше судимий за аналогічний злочин. Затриманий є львів’янином, проживає на сусідній вулиці. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Згодом чоловіка доправили у Франківський відділ поліції.