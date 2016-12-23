Із понеділка школи Городоцького району закривають на карантин

На Городоччині проводять профілактичні заходи, пов’язані зі збільшенням кількості захворювання на ГРВІ

Тож наступного тижня для учнів нaвчaльних зaклaдів району розпочнуться вимушені канікули. Про це повідомляє Городоцька районна державна адміністрація.

«Беручи до уваги рекомендації санітарно-епідеміологічної служби та з метою запобігання поширення грипу та гострих респіраторно-вірусних інфекцій карантинні заходи у загальноосвітніх навчальних закладах району триватимуть із 26 до 30 грудня 2016 року», – зазначив перший заступник голови райдержадміністрації Іван Ковальчук вчора, 22 грудня, на нараді.

Оскільки з 30 грудня у школах починаються зимові канікули, то школярі Городоцького району приступлять до навчання аж 16 січня.

Нагадаємо, у школах Львова триває карантин від 20 грудня. Чи продовжити його на наступний тиждень, вирішать сьогодні по обіді.