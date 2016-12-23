Гонтарева назвала головні проблеми Приватбанку

Проблеми Приватбанку пов’язані з помилковою кредитною політикою. Про це заявила глава Національного банку України Валерія Гонтарева.

“Проблеми Приватбанку виникли не вчора, вони виникли через неправильну кредитну політику, активне кредитування бізнесу акціонерів, неформування резервів”, – сказала вона.

За її словами, діяльність Приватбанку була зосереджена на зборі депозитів і вкладенні їх у бізнес акціонерів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на засіданні в неділю, 18 грудня, підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід Приватбанк у стовідсоткову державну власність.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив,що після повної стабілізації Приватбанк продадуть.