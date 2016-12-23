Генконсульство Польщі у Львові в понеділок не працюватиме

Генеральне консульство Республіки Польща просить відвідувачів зважати на графік роботи у святкові дні

Сьогодні, 23 грудня, Генконсульство обслуговує відвідувачів лише до 13.00, видачу паспортів проводить також до 13.00.

26 грудня, у понеділок, консульство не працює у зв’язку зі святкуванням Різдва християнами західного обряду.

30 грудня, у п’ятницю, в переддень новорічних свят, обслуговування відвідувачів у Генконсульстві РП у Львові – до 12.00. Візових заявок цього дня в установі не прийматимуть.

2 січня, в понеділок, консульство не прийматиме відвідувачів.

У переддень Різдва за східним обрядом, 6 січня (п’ятниця), консульство не працюватиме. 9 січня, в понеділок, консульство не прийматиме відвідувачів.

Нагадаємо, Львівський консульський округ охоплює Закарпатську, Івано-Франківську та Львівську області.

Генеральне Консульство РП у Львові розташоване за адресою: вул. Івана Франка, 108. Сайт: www.lwow.msz.gov.pl.