Через зростання мінімальної зарплати субсидії не перераховуватимуть

У цьому українців запевнив міністр соціальної політики України Андрій Рева

Із 1 січня мінімальна заробітна плата не може бути меншою, ніж 3200 грн. Але це підвищення не підняло духу в тих, у кого зарплата була 1,5-2 тис. грн., а навпаки – породило чимало страхів, запитань, домислів. Чи не станеться так, що субсидії з нового року перерахують і вся підвищена зарплата піде на оплату житлово-комунальних послуг?

Міністр соціальної політики України Андрій Рева запевнив, що підстав для таких побоювань нема. Уже призначені субсидії після підвищення заробітної плати переглядати не будуть.

«До закінчення опалювального сезону, до 30 квітня, субсидії не переглядатимуть. Людина навіть із більшою заробітною платою платитиме той розмір, який їй призначено», – підкреслив міністр.

Підвищений розмір заробітної плати, звісно, враховуватимуть під час нарахування субсидій на наступний опалювальний період, 2017-2018 років. Але, за словами міністра, й тоді родини не витрачатимуть усі зароблені гроші на оплату житлово-комунальних послуг, бо субсидії розраховуватимуть за спеціальною формулою.

«Якщо родині додадуть, умовно кажучи, 500-600 гривень, то сім’я доплатить за житлово-комунальні послуги з цієї суми теж певний відсоток, десь 100-120, до 150 гривень. Так, щоб усі 600 гривень, які додали, сім’я віддала за житлово-комунальні послуги, – такого не буде, формульний розрахунок говорить саме про це », – додав Андрій Рева.

Нагадаємо, в жовтні на засіданні уряду презентували шляхи реформування системи оплати праці у 2017 році. Відповідно до них, із 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата українців зросте до 3200 грн.