Зловмисники, обіцяючи дешеве пальне, ошукали львів’янина на майже 24 тисячі

Працівники поліції встановили, що перед тим, як ошукати чоловіка, зловмисники ретельно вивчали його уподобання.

До Франківського відділу поліції 21 грудня звернувся 35-річний львів’янин, який повідомив, що невідомі особи внаслідок шахрайських дій заволоділи його коштами в сумі майже 24 тисячі гривень.

Правоохоронці з’ясували, що перед тим, як ошукати майбутню жертву, зловмисники певний час стежили за ним. І зауважили, що чоловік часто заправляє автомобіль на одній і тій же АЗС. Потерпілому зателефонували начебто з цієї автозаправки і запропонували талони на пальне за поміркованою ціною.

Заявнику повідомили, що він має передати 23 970 гривень особі, яка чекатиме його у визначений час у певному місці. Чоловік зробив так, як йому сказали, проте жодних талонів не отримав.

Поліцейські встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.