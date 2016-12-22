В Європарламенті розповіли, коли може бути ухвалене рішення по безвізу для України

Українське питання розглядатиметься тільки після набуття чинності механізму призупинення безвізу

В Європейському парламенті пояснили, як відбуватиметься остаточне ухвалення механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами, а також розповіли про часові рамки, коли будуть розпочаті міжінституційні переговори щодо надання безвізового режиму Україні.

Про це повідомляє УНІАН.

Зазначається, що механізм не буде ще раз виноситися на голосування на пленарному засіданні, якщо ніхто з депутатів не вирішить протилежне. За прогнозами парламенту, переговори щодо українського питання будуть розпочаті у березні-квітні після того, як набере чинності механізм тимчасового призупинення. При цьому, представник ЄП заявив, що євродепутати були готові зробити це ще “місяці тому”.

Він повідомив, що остаточна версія тексту по механізму призупинення дії безвізу скоріш за все буде проголосована на пленарному засіданні у лютому.

“Лінгвістичні зміни будуть дуже незначними. Потім, після погодження на пленарному засіданні у лютому, це має бути ухвалено Радою. Після цього це має бути підписано та оприлюднено в Офіційному журналі ЄС, після чого на 21-й день воно набере чинності”, – додали в Європапламенті.

Лише після цього мають розпочатися переговори з українського питання. “Але всі ці дати – тільки прогноз, це залежить від роботи багатьох людей, різних інституцій, можуть бути затримки, щось може бути швидше – треба подивитися”, – констатував представник Європарламенту.

Нагадаємо, минулого тижня європейський парламент оприлюднив нову індикативну дату розгляду питання про безвізовий режим для України – українське питання буде поставлено на голосування 3 квітня.