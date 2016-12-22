У роботі сесії ЛМР знову оголошено перерву – до 15.00

У роботі сесії Львівської міської ради знову оголошено перерву: активісти ГО «Розвиток громади» заблокували трибуну

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Нагадаємо, після того, як активісти ГО «Розвиток громади» зірвали пленарне засідання, міський голова Андрій Садовий оголосив перерву до 13:00. Після перерви депутати розпочали формувати порядок денний, зокрема, було вилучено 10 питань та внесено 6 додаткових. Зокрема, було запропоновано розглянути на сесії додаткове питання щодо заборони сортування та складування сміття на вул.Шевченка, 327г. Оскільки вказаний проект ухвали є непропрацьований, міський голова оголосив перерву до 15:00 год. Після цього активісти ГО «Розвиток громади» знову заблокували трибуну у сесійній залі.

«Ухвала, яку мені поставили не стіл, не завізована і не відповідає закону. Я хотів би перед тим, як ми це питання будемо дебатувати, поспілкуватись з керівниками фракцій, повідомити їм інформацію, яка важлива для функціонування міста Львова. Попрошу керівників фракцій підійти. Оголошується перерва до 15.00 год», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.