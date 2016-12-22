У ПП “Шегині” затримали водія, який, уникаючи додаткового огляду, скоїв ДТП

Жителя Львівщини, який намагався прорватися через пункт пропуску без прикордонно-митного контролю, затримали прикордонники минулої доби

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

Учора ввечері в пункті пропуску «Шегині», що на українсько-польському кордоні, прикордонники Мостиського загону були змушені діяти за сигналом реагування через загрозу незаконного прориву транспортного засобу, що в’їжджав в Україну.

45-річний водій мікроавтобуса «Фольксваген» не виконав вказівку працівників фіскальної служби щодо надання автомобіля на додаткову перевірку. Замість того, щоб скерувати мікроавтобус у бокс поглибленого огляду, він попрямував на виїзд з пункту пропуску, вдався до небезпечного маневру, в результаті чого не впорався із керуванням та вдарив автівку іншого подорожувальника.

Прикордонники затримали водія, а його автомобіль скерували на додатковий огляд. Під час огляду жодних заборонених до ввезення в Україну товарів та предметів виявлено не було, сам водій пояснив свої дії знервованістю та необачністю.

Незважаючи на відсутність можливої контрабанди, «необачного» водія, жителя Львівщини, притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення режиму в пункті пропуску. Також на нього був складений протокол за статтею 185-10 КУпАП «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України».