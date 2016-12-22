У Мінфіні назвали переможця конкурсу на посаду державного секретаря

Євгеній Капінус переміг у конкурсі на посаду державного секретаря Міністерства фінансів України.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінфіну у Facebook.

“Сьогодні Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Євгенія Капінуса переможцем конкурсу на посаду державного секретаря Міністерства фінансів”, – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, Капінус працюватиме над внутрішньою реформою Мінфіну. Євгеній Капінус – заслужений економіст України, фахівець з інвестиційної політики. З квітня 2016 року він працював на посаді заступника глави Мінфіну – керівника апарату, на якій відповідав за реформу фіскальної політики та фіскальної служби.