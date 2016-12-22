У Львові відбувся благодійний концерт “Святий Миколай в кожну оселю”

19 грудня в Палаці rультури ім. Гната Хоткевича відбувся благодійний концерт до Дня Святого Миколая для дітей “Святий Миколай в кожну оселю”.

На концерт були запрошені діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти які опинилися в складних життєвих обставинах та діти з малозабезпечених родин.

Організатори заходу: продюсерський центр та студія звукозапису Заслуженого артиста естрадного мистецтва України Ігоря Нетлюха, Львівський Палац культури ім. Гната Хоткевича за підтримки служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації та відділу у справах дітей Львівської міської ради.

До початку концерту діти з прийомних сімей м. Львова отримали індивідуальні подарунки від Святого Миколая.

Після завершення заходу ще 210 дітей отримали подарунки (набори канцтоварів та цукерок).

Відділами у справах дітей районних адміністрацій вручені подарунки ще 93 дітям.

Працівники відділу у справах дітей ДГП ЛМР спільно з студентами львівських вишів відвідали чотири дитячих будинки сімейного та вручили індивідуальні подарунки 32 дітям.

Загалом в заходах взяло участь 344 дітей, інформує прес-служба ЛМР.