У Львові відбудеться фестиваль для дітей з особливими освітніми потребами

У п’ятницю, 23 грудня 2016 року, у Львівському навчально-реабілітаційному центрі «Мрія» І-ІІ ступенів (вул. Лисенка, 53)вже п’ятий рік поспіль відбудеться обласний фестиваль «Мрії збуваються!» для дітей з особливими освітніми потребами.

Про це повідомляє сайт Духовна велич Львова.

Учасниками фестивалю є школярі спеціальних навчальних закладів, оскільки про всілякі здобутки у своєму подальшому житті мріють не лише здорові діти.

Серед гостей – начальник служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації Володимир Лис, головний лікар Львівського обласного психоневрологічного диспансеру Ореслава Хомик, доцент кафедри загальної спеціальної педагогіки УКУ Ігор Кобель, директор Львівського департаменту освіти і науки Любомира Мандзій, директори 15 спеціальних загальноосвітніх шкіл, навчально-реабілітаційних центрів.

Початок – о 10.30.