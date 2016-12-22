У Львові неповнолітній напав на дівчину і хотів її пограбувати

Патрульні знайшли підлітка, якого підозрюють у спробі грабежу

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Львова.

Учора увечері 23-річна дівчина поверталася додому. На вулиці Айвазовського невідома особа закрила їй рот і намагалася повалити на землю та вирвати сумку. Жінка впала разом з нападником на землю. Вона запам’ятала, що від падіння він розбив голову. Сумку їй вдалося відстояти і дівчина почала втікати. Вибігла на дорогу і наштовхнулася на патрульну поліцію.

Дівчина розповіла, що запам’ятала шапку нападника, і повідомила, що в нього розбита голова. Потерпілу посадили в службовий автомобіль і вирушили на пошуки зловмисника. Біля одного із магазинів виявили хлопця з травмованою головою, в цей момент якісь чоловіки надавали йому допомогу. Шапка у хлопця була така сама, як у підозрюваного.

Виявилося, що хлопець неповнолітній, йому 14 років. Він плутався у поясненнях, де він отримав ушкодження. Згодом таки розповів, як нападав на дівчину, і сказав, що його намовили старші друзі, і він просто хотів її налякати. Потерпіла упізнала нападника.

На місце викликали окрім слідчих, маму юнака. Для підозрюваного викликали швидку допомогу, яка забрала його до лікарні. Потерпіла у Франківському відділі поліції написала заяву.