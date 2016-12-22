У львівській міськраді триває виставка учнівських робіт

Управління культури Львівської міської ради запрошує мешканців та гостей міста відвідати дитячу художню виставку на 2-му поверсі Ратуші.
Тут представлено понад 150 робіт учнів Початкових спеціалізованих мистецьких закладів м. Львова: Львівська державна дитяча музична школа №1 ім. А. Кос-Анатольського; Дитяча школа мистецтв №5 м. Львова; Львівська державна музична школа №7; Львівська дитяча школа мистецтв №9; Львівська державна дитяча школа мистецтв №10; Львівська державна школа мистецтв №11 та Львівська дитяча художня школа ім. О. Новаківського.