У Києві скерували до суду обвинувальний акт щодо патрульного, який стріляв по машині під час переслідування

Патрульному інкримінують зловживання службовим становищем та умисне вбивство

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно співробітника Управління патрульної поліції в м. Києві С. Олійника за фактом подій, що відбулися 7 лютого цього року в Києві під час переслідування автомобіля БМВ.

Встановлено, що патрульний поліцейський під час переслідування автомобіля БМВ, в якому перебувало 4 особи, перевищив службові повноваження та в порушення встановленого законом порядку здійснив постріли з табельної зброї, внаслідок чого 17-річний пасажир автомобіля отримав смертельне вогнепальне поранення, йдеться у повідомленні.

В рамках досудового розслідування С. Олійнику повідомлено підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) та ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.

22 грудня 2016 року обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні скеровано до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Нагадаємо, що у листопаді поточного року підозрюваному, його захисникам та потерпілим було оголошено про завершення досудового розслідування та надано доступ для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.