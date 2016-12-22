Садовий сказав, що робитиме все, щоб сміття зі Львова вивозили

Міський голова Львова Андрій Садовий робитиме все можливе, аби сміття зі Львова вивозили. Про це він сказав сьогодні, 22 грудня під час пленарного засідання. Також міський голова запевнив, що не є прихильником розміщення жодних полігонів в межах міста.

«Я буду робити все можливе, щоб зі Львова вивозили сміття, незважаючи на дуже великі перепони і дуже великі труднощі, які ми маємо кожного дня. Я ще раз хочу підтвердити, що не є прихильником жодних полігонів на території міста Львова.

Стосовно пресувального обладнання, яке завезено на наше комунальне підприємство, дай Бог, щоб воно ніколи не працювало», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, сьогодні до Львівської міської ради прийшли пікетувальники, які виступають проти встановлення обладнання у промзоні Рясне-2 для пресування сміття. А вчора і позавчора мітингувальники перекривали рух транспорту на вулиці Шевченка.