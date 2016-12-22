Рада затвердила пам’ятні дати і ювілеї, що відзначатимуться на державному рівні у 2017 році

Верховна Рада України ухвалила постанову про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2017 році (№5519).

За це рішення у четвер 22 грудня проголосували 234 народних депутата із 330, зареєстрованих у сесійній залі.

Серед переліку відомих подій в Україні відзначатимуться, зокрема, 150 років із часу заснування Національного академічного театру опери та балету імені Тараса Шевченка в Києві (1867); 100 років із часу початку Української революції та створення Української Центральної Ради (17.03.1917); 100 років із часу проведення першого Курултаю кримськотатарського народу (09.12.1917).

Окрім того, відзначатиметься 50 років із часу заснування Світового Конґресу Українців (1967) та 25 років із часу передання останнім президентом Української Народної Республіки у вигнанні Миколою Плав’юком клейнодів Української Народної Республіки і грамоти про правонаступництво першому президенту України Леоніду Кравчуку (22.08.1992).

Також планується відзначення 25 лютого – 130 років із дня народження режисера, актора, драматурга, публіциста, перекладача Леся Курбаса (1887-1937); 30 червня – 110 років із дня народження політичного та військового діяча, головнокомандувача УПА Романа Шухевича (1907-1950).

Серед іншого, відзначатимуться такі дні пам’яті, як 70 років із часу проведення польською владою акції “Вісла” – примусових депортацій українців з українських етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини та Підляшшя (28.04.-12.08.1947, день пам’яті – 28.04.2017) та 70 років із дня проведення радянськими карально-репресивними органами операції “Захід” – масової депортації населення Західної України до Сибіру (21.10.1947).