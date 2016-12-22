Провідним спортсменам та тренерам львівського “Інваспорту” призначено стипендії Президента України

Відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка від 20 грудня “Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів” призначено стипендії 132 видатним спортсменам України із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та 52-ом їхнім тренерам.

Серед відзначених – дев’ятеро представників Львівщини.

Зокрема за здобутки на світових спортивних форумах, що передували Паралімпійським іграм 2016 року, стипендії призначили:

– Антону Дацку – чемпіонові світу 2015 року з фехтування на візках (12 тисяч гривень);

– Андрію Демчуку – чемпіонові світу 2015 року з фехтування на візках (12 тисяч гривень);

– Віктору Дідуху – чемпіонові Європи 2015 року з тенісу настільного (7 тисяч гривень);

– Орисі Ільчиній – бронзовій призерці чемпіонату світу 2015 року з легкої атлетики (7 тисяч гривень);

– Соломії Куприч – срібній призерці чемпіонату світу 2016 року з легкої атлетики (9 тисяч гривень);

– Наталії Морквич – чемпіонці світу 2015 року з фехтування на візках (12 тисяч гривень);

– Роману Павлику – срібному призерові чемпіонату світу 2015 року з легкої атлетики (9 тисяч гривень);

– Світлані Колесніковій – тренерові чемпіона світу 2015 року з фехтування на візках Демчука А.Б. (12 тисяч гривень);

– Олені Сальніковій – тренерові збірної команди України з плавання та тренерові срібної призерки чемпіонату світу 2015 року Істоміної К.О. (9 тисяч гривень).