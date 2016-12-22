Особливі діти стали моделями фотопроекту “Наша зима”

“Наша зима” – це спільний фотопроект Навчально-реабілітаційного центру “Джерело” та загальноосвітньої школи № 93.

Фотопроект складається з 21 зимової світлини, моделями були діти з особливими потребами та учні школи № 93. Фотограф через світлини передає справжні дружні емоції, знайомить з усміхненими, світлими та щасливими дітьми.

«Наша зима одна на всіх. Цей проект покликаний показати, що не існує обмежень чи бар’єрів, а особливо у дітей. Дружба на рівні серця не має кордонів і перешкод, для неї не існують відмінності. Діти відчувають друзів по-особливому… Вони вміють дружити по-справжньому, без умовностей. Діти показують нам приклад, як приймати інших усім серцем та просто бути поруч!

Це була незвичайна фотосесія. В особливій атмосфері довіри, щирості, радості діти просто бавились, а фотограф знімала на камеру щасливі моменти життя», – розповідають організатори.

Протягом зими фотовиставка буде представлена в “Джерелі”, а далі мандруватиме іншими локаціями.

Фотографом проекту виступила Світлана Бачинська. Організатори: Навчально-реабілітаційний центр “Джерело” та ГО “Розправлені крила”. Одяг та аксесуари надала дизайнерка Катерини Кароль. Декор та фотозона: студія декору “I-Line”.