Новорічне свято на кухні

Що має бути на новорічному столі у рік Півня

Свято наближається… Ми завжди з нетерпінням чекаємо його, готуємося.

Уже саме час задуматися над тим, як зустрічати Новий, 2017, рік, що поставити на новорічний стіл і як прикрасити будинок.

Серйозний, поважний і розважливий символ 2017 року − Вогняний півень. Його тяга до яскравих, барвистих і разом з тим простих речей визначає новорічне меню. Півень − птиця домашня, і, щоб його порадувати, страви повинні бути не тільки красиві, але і не дуже дорогі.

У новорічне меню можна включити оригінальні закуски і салати , маленькі святкові бутерброди і канапе , смачні м’ясні страви і легкі десерти. На столі має бути якомога більше страв зі свіжих овочів і зелені.

Господині багато часу приділяють святковому столу, хочуть подати нові оригінальні й смачні страви. Спробуємо допомогти їм своїми кулінарними порадами. Сьогодні пропонуємо підбірку закусок і салатів.

Салат «Новорічний»

200 г свинини, 200 г курячого філе, 300 г печериць, 3 картоплини, 1 цибулина, 200 г чорносливу, 100 г волоських горіхів, 150 г твердого сиру, 100 г копченого ковбасного сиру, 2 яйця, майонез.

Свинину й куряче філе нарізати кубиками й обсмажити в олії (кожне окремо), посолити й поперчити. Гриби почистити, нарізати пластинками й обсмажити разом з цибулею. Яйця і картоплю зварити. Білки яєць і картоплю натерти кожне окремо на грубій тертці. Сир твердий і копчений натерти на грубій тертці й перемішати. Горіхи подрібнити, чорнослив нарізати смужками.

Салат викладати шарами: на дно картоплю, потім – гриби з цибулею, помастити майонезом, далі – свинина, чорнослив, горіхи – майонез, потім куряче філе, сир, яєчні білки – майонез. Можна зробити салат у формі ялинки і зверху присипати зеленим кропом, прикрасити зернятами граната й кукурудзи.

Салат «Жіночий каприз»

2 копчені курячі ніжки, 3 яйця (варені), 150 г твердого сиру, 8-12 штук солоного крекеру, 1 яблуко, 1 цибулина, майонез.

Салат викладаємо шарами.

Курячу ніжку почистити від кісток, м’ясо нарізати кубиками, викласти на тарілку, зверху − дрібно нарізати цибулю, змастити майонезом.

Потім − тертий сир, майонез. Очищене від шкірки натерте яблуко, подрібнений крекер, змастити майонезом. Зверху салат прикрасити тертими яйцями та майонезом.

Салат поставити в холодильник, щоб добре просочився.

Салат зі шпротами

1 банка копчених шпротів, 3 картоплини, 1 цибулина, 300 г печериць, 4 яйця, 1 морквина, 200 г твердого сиру.

Картоплю і моркву зварити. Печериці порізати й підсмажити з дрібно нарізаною цибулею. Яйця зварити.

Цей салат також викладають шарами. Перший – шпроти. Другий – терта морква. Третій – терта картопля. Четвертий – гриби з цибулькою. П’ятий – терті яйця. Шостий – тертий сир. Зверху помастити майонезом. Прикрасити тертими жовтками.

Салат «Насолода»

200 г консервованих ананасів, 100 г курячого філе, 100 г шинки, 100 г твердого сиру, маленька банка консервованої кукурудзи, кілька листків зеленого салату, майонез.

Куряче філе відварити в підсоленій воді, остудити й нарізати маленькими кубиками. Так само кубиками нарізати ананас, сир, шинку. Листя салату порвати на шматки. Змішати всі інгредієнти й заправити майонезом.

Салат «Новорічний світанок»

1 куряче філе, 1 пучок шпинату, 1 помідор або 5-6 чері, 4 варені курячі яйця, 3 перепелині яйця.

Соус: 2 столові ложки йогурту натурального або сметани, 50 г вершків 20%, 1 зубчик часнику, 1 столова ложка тертого твердого сиру (гострого).

Куряче філе зварити в підсоленій воді, нарізати доволі великими шматками. Листя шпинату вимити й обсушити. Помідор нарізати на дольки, а якщо це помідори чері – то навпіл.

Для заправки змішати йогурт і вершки, додати ложку тертого сиру, вичавлений через прес часник, збити виделкою.

На тарілку викласти шпинат, в центр – змішані із заправкою шматки курки, а з краєчків розкласти помідори. Посолити, поперчити за смаком, можна посипати дрібно нарізаною зеленню, потертими яйцями. З курячих і перепелиних яєць зробити сніговичків і прикрасити ними салат.

Салат з яловичиною, буряком та грибами

200 г філе яловичини, 1 столова ложка червоного сухого вина, прованські трави, 300 г шампіньйонів, 1 цибулина, 1 буряк, 3-4 мариновані огірки, кріп, 1 пучок листя салату, олія рослинна для смаження.

Соус: 2 столові ложки оливкової олії, 1 чайна ложка гірчиці, 1 столова ложка соку лимона, цукор, сіль, перець – до смаку.

М’ясо нарізати якомога тонше, посипати французькими травами, трохи посолити, додати вино і рослинну олію (1 столову ложку). Швидко обсмажити на розпеченій пательні до повного випарування вологи. Остудити. Гриби нарізати пластинками, цибулю півкільцями. Обсмажити гриби з цибулею, додати кріп. Мариновані дрібні огірочки нарізати соломкою. Буряк зварити, остудити, нарізати кубиками.

На велику тарілку викласти салатне листя. На нього шарами буряк, м’ясо, огірки, м’ясо, гриби з цибулею.

Приготувати заливку. Змішати 2 столові ложки оливкової олії з гірчицею, лимонним соком, цукром (якщо соус вийде густий, розвести його огірковим розсолом до більш рідкої консистенції), якщо треба – досолити, поперчити.

Залити салат заправкою й посипати зеленню.

Салат з копченою рибою

М’якоть однієї риби гарячого копчення (скумбрія або ставрида), 3 яйця, 1 червона салатна цибулина, цибуля зелена, оцет.

Для заправки: по 1 столовій ложці гірчиці, майонезу й соку лимона, 2 столові ложки олії.

Яйця зварити на твердо й почистити. Цибулю нарізати півкільцями й ошпарити окропом, воду злити. Влити до цибулі столову ложку оцту та трохи води – нехай замаринується кілька хвилин.

М’якоть копченої риби нарізати невеликими шматочками, яйця – кубиками. Подрібнити зелену цибулю. З ріпчастої цибулі злити воду з оцтом й додати її до риби і яєць.

Інгредієнти для заливки збити вінчиком в окремій мисці й вилити в салат. Ретельно перемішати.

Сирні трубочки

1 упаковка (10 штук) плавленого сиру в пластинках, 1 болгарський перець, 3 варених яйця, зелень кропу, 2 зубчики часнику, 3 столові ложки йогурту натурального (сметани, майонезу), сіль, перець.

Натерти на дрібній тертці яйця, додати часник, йогурт і все добре перемішати. Болгарський перець нарізати соломкою. Начинку намастити на пластинки сиру, покласти посередині по шматку перцю, скрутити рулетики.

Курячий паштет з горіхами та чорносливом

400 г курячої печінки, 1 цибулина, 1 морква, 8 штук чорносливу, 0,5 склянки волоських горіхів, 3 столові ложки масла вершкового, 1 столова ложка олії, цукор, сіль і перець – за смаком.

Розтопити в пательні вершкове масло й олію, викласти нарізану цибулину і терту моркву. Обсмажити до золотистого кольору. До цибулі й моркви додати нарізані соломкою печінку і чорнослив. Обсмажити 7-8 хвилин, постійно помішуючи. Посолити, поперчити й додати 1 чайну ложку цукру.

Додати подрібнені горіхи й перемішати. Збити в блендері до однорідної маси.

Пікантна сирна ковбаска

250 г м’якого плавленого сиру (типу «Янтар», «Віола»), 50 г вершкового масла, 1 столова ложка каперсів, паприка, зелень петрушки, кунжут (сезам).

У мисці перемішати вершкове масло і м’який плавлений сир. Додати дрібно нарізані каперси, петрушку і паприку. Ретельно перемішати.

Змастити маслом папір для випікання або харчову плівку, посипати насінням кунжуту й викласти масу. Загорнути в плівку й надати форму ковбаски. Покласти в холодильник на кілька годин. Подавати до столу сирну ковбаску холодною, знявши плівку й папір.

«Наполеон» з картопляно-грибним кремом

1 упаковка листкового тіста, 4 невеликі картоплини, 150 г жирних вершків, 1 цибулина, 100 г твердого сиру, 300 г шампіньйонів ( можуть бути заморожені), зелень кропу і петрушки, сіль і чорний мелений перець – за смаком, 2 столові ложки олії.

Цибулю нарізати півкільцями й підсмажити 2-3 хвилини на олії, додати порізані гриби, смажити, поки не випарується вся вода. Картоплю відварити, додати вершки й зробити пюре. Змішати грибну й картопляну маси. Додати дрібно порізану зелень, посолити, поперчити, перемішати.

Тісто розкачати в тонкий пласт і розрізати на 3 або 4 прямокутники. Випікати ці коржі за температури 200 градусів 12 хвилин.

На деко викласти один корж, змастити картопляно-грибним кремом, посипати тертим сиром. Таким чином викласти всі коржі. Верхній корж посипати сиром. Випікати 5 хвилин за тієї ж температури.

Сирний кекс з куркою

500 г курячого філе, 150 г вершкового масла, 4 яйця, 200 г сметани, 100 г тертого твердого сиру (в тісто) + 50 г для посипання, жменька листя базиліку, 1 склянка борошна, 2 чайні ложки порошку до печива, сіль, перець, паприка, приправи – за смаком.

Філе помити, порізати на тонкі довгі шматочки, обсмажити з приправами на вершковому маслі (для цього потрібно 50 г масла). Посолити, поперчити. Тісто. До дуже м’якого або розтопленого вершкового масла (100 г) додати яйця, збити. Потім додати сметану і чайну ложку паприки. Вимішати, потім додати борошно з розпушувачем і тертий сир – все вимішати до однорідної маси.

На дно добре помащеної форми викласти курку і листя базиліку й залити все тістом. Випікати кекс 45-50 хвилин за температури 200 градусів.

Перевернути кекс на тарілку. Поки він не охолов, посипати тертим сиром: він відразу почне плавитися. Посипати кропом.

Мафини з шинкою, ананасами та горіхами

190 г масла, 3 яйця, 190 г борошна, 1 пакетик порошку до печива, 100 г шинки, 100 г консервованих ананасів, 60 г горіхів, 60 г твердого сиру, сіль.

Розм’якшене масло збити з дрібкою солі. По одному додавати яйця, ретельно збиваючи. Додати борошно і розпушувач, обережно перемішати. Шинку, ананаси і сир нарізати дрібними кубиками. Горіхи подрібнити. Все додати в тісто, перемішати. Повинна вийти досить густа маса. Столовою ложкою викладати тісто у формочки для мафинів. Випікати за температури 180 градусів 30 хвилин.

Сирні «равлики» з м’ясом

250 г домашнього сиру, 3 яйця (2 − до тіста, 1 − у кляр), 1 ч. л. соди, погашеної оцтом, 2 скл. борошна, 400 г м’ясного фаршу, 1 цибулина, сіль, перець − за смаком.

Із сиру, яєць, борошна і погашеної оцтом соди замісити м’яке тісто.

Фарш посолити, поперчити, додати потерту на дрібній тертці цибулину. Добре вимішати.

Розкачати тісто в тонкий пласт. На нього рівномірно тонким шаром викласти фарш.

Скрутити рулетом. Нарізати шматками товщиною 1 см.

Кожен шматочок вмокнути в борошно, потім у збите яйце й обсмажити на пательні у великій кількості олії з обох боків.

Смачного!