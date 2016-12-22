На вивозі сміття Львів втрачає мільйон гривень щодня, – Веремчук

За сім місяців, що минули від Грибовицької трагедії, міський голова зі своїми чиновниками так і не створили чіткої дорожньої карти вирішення сміттєвої кризи у Львові. Усе звелося до очікування кредиту від Європейського банку, «катання» непотребу по країні та величезних витрат бюджетних коштів.

Про це під час сесії Львівської міської ради 22 грудня заявив лідер фракції «Народний контроль» Валерій Веремчук.

«Вдумайтеся у цифру: лише на 20 днів грудня додатково виділили ще 22 мільйони гривень на вивіз сміття. Загалом же а останні півроку Львів втратив на вивозі сміття в інші області понад 120 мільйонів гривень. Ще близько 200 мільйонів довелося закладати у бюджет-2017, адже зволікання та марне витрачання часу наразі не залишило депутатам іншого вибору», – говорить Веремчук.

За його словами, гроші львівʼян, які можна було би скерувати на розвиток інфраструктури, школи, садочки, сьогодні «летять у смітник».

«Тож оптимальним варіантом на сьогодні, і наша фракція про це говорила ще влітку, є негайне оголошення міжнародного інвестиційного конкурсу на рекультивацію звалища і будівництво сміттєпереробного заводу. Саме це може стати першим реальним кроком до вирішення проблеми. Бо інакше матимемо багатомільйонні витрати бюджетних грошей і у 2018-му, і у 2019-му роках», – наголосив Валерій Веремчук.