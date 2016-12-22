У ПП “Краковець” виділили окрему смугу для автомобілів з українською реєстрацією

Експеримент починають о 15.00 22 грудня

Відтепер автомобілі з українською реєстрацією, а також авто, за кермом яких іноземні громадяни, заїжджатимуть на пункт пропуску «Краковець» окремою смугою. Для цього орієнтовно за кілометр до пункту вже встановили спеціальні парапети, на під’їзді до яких правоохоронці скеровуватимуть транспорт на відповідні смуги.

«На зустрічній смузі ми вже виокремили ще одну спеціальну смугу, якою рухатиметься додаткова колона автомобілів. Стара черга – це в соновному будуть учасники малого прикордонного руху, яких зазвичай є до 85% у черзі. Роюимо це для того, аби громадяни, які перетинають кордон раз на рік, не стояли у черзі з учасниками МПР, які їздять двічі на день», – розповів «Львівській газеті» керівник прес-служби Мостиського прикордонного загону Іван Галкін.

Наразі таке розмежування смуг руху є експериментальним, але прикордонники сподіваються, що експеримент вдасться і розмежування руху працюватиме постійно. Більше того такий досвід поширять і на інші пункти пропуску.