На Львівщині жінка поліном розбила голову своєму гостю

Як з’ясували працівники Стрийського відділу поліції, між жінкою та її гостем раптово виник конфлікт, під час якого вона схопила дерев’яне поліно і нанесла потерпілому кілька ударів по голові

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

До Стрийського відділу поліції 20 грудня надійшло повідомлення від лікаря-травматолога місцевої лікарні. Чоловік повідомив, що в їхній заклад за медичною допомогою звернувся 27-річний мешканець одного з сіл району. Лікарі діагностували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рана голови. Також встановлено, що потерпілий перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетна 29-річна односельчанка потерпілого. Жінка розповіла, що того дня до неї зайшов знайомий. Між ними виникла сварка, під час якої вона схопила поліно і нанесла своєму гостеві кілька ударів по голові.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – від п’яти до восьми років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.