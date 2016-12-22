На Львівщині з робочим візитом перебуває начальник Генерального штабу ЗС Канади

У середу, 21 грудня, на Львівщину з робочим візитом прибув начальник Генерального штабу Збройних сил Канади Джонатан Ванс.

Зустрічали його у Міжнародному аеропорту “Львів” перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський та начальник Львівського гарнізону — керівник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук, інформує прес-служба ЛОДА.

Після прибуття численної іноземної військової делегації до Львова сторони обговорили перебіг підготовки підрозділів ЗС України за участі іноземних інструкторів у рамках “Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна” (JMTG-U). Вона триває на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Також йшлося про перспективи подальшого співробітництва нашої держави та Канади у військовій сфері.

Згодом іноземна військова делегація вирушила на Міжнародний центр миротворчості та безпеки. Там вони зустрілися із військовослужбовцями-інструкторами ЗС Канади, які зараз залучені до підготовки українських воїнів.

Зазначимо, візит на Львівщину став обов’язковим елементом масштабної робочої поїздки генерал-полковника Джонатана Ванса до місць виконання різноманітних завдань підрозділами ЗС Канади по всьому світу.

До слова, це не перший візит начальника Генерального штабу ЗС Канади до України. У липні цього року генерал-полковник Джонатан Ванс вже мав можливість оглянути процес підготовки українських підрозділів канадськими військовими фахівцями. Також зустрівся із начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем ЗС України генералом армії України Віктором Муженко.