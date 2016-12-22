На Львівщині на хабарі затримали працівницю Держінспекції сільського господарства

Чиновниця отримала понад 11 000 гривень за видачу сертифікатів якості насіння

Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

Прокуратура Львівської області скерувала до Шевченківського районного суду м. Львова обвинувальний акт відносно службовця управління контролю якості насіння Державної інспекції сільського господарства у Львівській області за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. Вказаний службовець, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою отримання неправомірної вигоди, під час зустрічі прийняла пропозицію та обумовила із представником субʼєкта господарювання передачу їй грошових коштів в сумі 11 600 гривень за сприяння у видачі 98-ми сертифікатів якості насіння.

Під час отримання останньої частини неправомірної вигоди в сумі 3 760 грн її затримали працівники поліції, а неправомірну вигоду вилучили.

Галицьким районним судом м. Львова обвинувачену відсторонено від займаної посади та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 40 мінімальних заробітних плат.

Покарання за вказаний злочин передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.