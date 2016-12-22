Львівщина прийматиме Кубок світу із зимових видів спорту

У новому році, упродовж 11-20 січня, на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України в с. Яворів Турківського району відбудеться Кубок світу із зимових видів спорту серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та вадами зору.

Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

У змаганнях очікується участь спортсменів з інвалідністю 15-ти країн світу.

Серед організаторів – Національний комітет спорту інвалідів України, Українська федерація спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, Західний реабілітаційно-спортивний центр НКСІУ.