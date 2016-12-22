Львівщина отримала бюджет на 2017 рік

Львівська обласна рада ухвалила бюджет на 2017 рік. За це рішення у четвер, 22 грудня, проголосував 51 депутат

Про це інформує прес-служба Львівської облради.

Відтак доходи обласного бюджету становлять 12,9 млрд грн, у тому числі загального фонду – 11,5 млрд грн, спеціального фонду – 1,4 млрд грн, з них бюджет розвитку – 50 млн грн.

З них 7780 млн грн скерують на трансферти місцевим бюджетам, на галузь охорони здоров’я – 2040 млн грн, освіти – 1105 млн грн, соціальний захист – 225 млн грн, дорожнє господарство – 1127 млн грн, культуру – 161 млн грн та інші видатки.

Також в складі видатків обласного бюджету на реалізацію обласних (регіональних) програм передбачено 740 млн гривень.

Окрім того, на 2017 рік затверджено резервний фонд обласного бюджету в сумі 30 млн гривень.

Як зазначив голова бюджетної комісії Олег Домчак, проект обласного бюджету пройшов обговорення на громадських слуханнях. «Також усі пропозиції від постійних комісій були заслухано на засіданні бюджетної комісії, – повідомив Олег Домчак. – Запитів на фінансування як завжди було дуже багато, але комісія визначилась на додатковому скеруванні коштів на програми в галузях охорони здоров’я, освіти, збереження лісу, соціального захисту та житлово-комунального господарства».